Авербух решил стать тренером

"Школа танцев на льду, в которой я начал тренировать, сформирована на базе школы Нины Михайловны Мозер на катке "Вдохновение". Мы работаем в тандеме с Еленой Масленниковой. Также в школе работает Игорь Еременко и Виталий Новиков, я начал работу с юниорами, юниорские пары в приоритете. Так что одной танцевальной школой в Москве стало больше. Я думаю, что из юниоров выращу спортсменов олимпийского уровня, цели такие, вполне возможно, что кто-то из спортсменов будет переходить, но для этого сначала надо показать результат", - сказал Авербух.