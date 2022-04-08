Тарасова уже оценила решение Авербуха стать тренером

— Я рада за Илью, он очень талантливый человек, — сказала Тарасова. — Думаю, что у него все получится. Смена деятельности? Так ведь тренерская работа включает в себя и режиссерство, и продюссерство, и работу постановщика, где Илья уже себя отлично зарекомендовал.