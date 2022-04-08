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2 часа назад

Тарасова уже оценила решение Авербуха стать тренером

Матч ТВ

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что у чемпиона мира в танцах на льду Ильи Авербуха есть все шансы достичь успеха в тренерской деятельности. Об этом Тарасова сообщила «Матч ТВ».

Тарасова уже оценила решение Авербуха стать тренером
Фото: РИАРИА

Ранее Авербух сообщил «Матч ТВ», что начал тренерскую работу в рамках школы Нины Мозер.

— Я рада за Илью, он очень талантливый человек, — сказала Тарасова. — Думаю, что у него все получится. Смена деятельности? Так ведь тренерская работа включает в себя и режиссерство, и продюссерство, и работу постановщика, где Илья уже себя отлично зарекомендовал.

Авербух — чемпион мира и серебряный призер Олимпиады. После завершения спортивной карьеры он организовывал шоу на льду.

Фигурное катание,Илья Авербух,
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