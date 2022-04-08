Тарасова уже оценила решение Авербуха стать тренером

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова считает, что у чемпиона мира в танцах на льду Ильи Авербуха есть все шансы достичь успеха в тренерской деятельности. Об этом Тарасова сообщила «Матч ТВ».
Ранее Авербух сообщил «Матч ТВ», что начал тренерскую работу в рамках школы Нины Мозер.
— Я рада за Илью, он очень талантливый человек, — сказала Тарасова. — Думаю, что у него все получится. Смена деятельности? Так ведь тренерская работа включает в себя и режиссерство, и продюссерство, и работу постановщика, где Илья уже себя отлично зарекомендовал.
Авербух — чемпион мира и серебряный призер Олимпиады. После завершения спортивной карьеры он организовывал шоу на льду.