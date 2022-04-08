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2 часа назад

Журнал Maxim показал видео откровенной фотосессии Евгении Медведевой

Чемпионат.com

Мужской журнал MAXIM показал, что осталось за кадром нашумевшей откровенной фотосессии российской фигуристки Евгении Медведевой. 22-летняя спортсменка сфотографировалась в бассейне в различных купальниках и топлес. В бэкстейдже видно, что во время съёмок Евгения была раскованна и много улыбалась.

Журнал Maxim показал видео откровенной фотосессии Евгении Медведевой
Фото: РИАРИА

Видео можно посмотреть на канале MAXIM Russia в YouTube.

Медведева – двукратный серебряный призёр Олимпийских игр — 2018, двукратная чемпионка мира и Европы по фигурному катанию. Евгения вернулась в группу Этери Тутберидзе перед сезоном-2020/2021, но из-за травм пока не выходила на лёд. Она участвует в ледовых шоу и телепроектах, получает образование и работает ведущей.

Фигурное катание,Этери Тутберидзе,Евгения Медведева,
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