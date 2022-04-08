Журнал Maxim показал видео откровенной фотосессии Евгении Медведевой

Мужской журнал MAXIM показал, что осталось за кадром нашумевшей откровенной фотосессии российской фигуристки Евгении Медведевой. 22-летняя спортсменка сфотографировалась в бассейне в различных купальниках и топлес. В бэкстейдже видно, что во время съёмок Евгения была раскованна и много улыбалась.

Фото: РИА РИА

Видео можно посмотреть на канале MAXIM Russia в YouTube.