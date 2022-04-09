Плющенко дал совет желающим сменить гражданство российским фигуристам

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал возможную смену гражданства российскими фигуристами из-за украинского кризиса и санкций против отечественного спорта.
Спортсмена цитирует Sport24.
«Смена спортивного гражданства - это, конечно, личное дело каждого спортсмена. Но я бы на их месте гражданство не менял», - сказал Плющенко.
По его словам, наших спортсменов переманивали и раньше, поэтому «не стоит связывать это с текущими событиями». Фигурист призвал сограждан успокоиться и «немножко пожить».
«Думаю, в скором будущем все встанет на свои места», - добавил Плющенко.
Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что в условиях санкций основной задачей Минспорта является защита спортсменов. В частности, для российских атлетов будут организованы соревнования с участием иностранцев. Для сохранения мотивации изменены Единый календарный план и Единая всероссийская спортивная классификация. https://sport.rambler.ru/skiing/48443874/