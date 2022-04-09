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9 часов назад

Плющенко дал совет желающим сменить гражданство российским фигуристам

Майк Габриелян

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал возможную смену гражданства российскими фигуристами из-за украинского кризиса и санкций против отечественного спорта.

Плющенко дал совет желающим сменить гражданство российским фигуристам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмена цитирует Sport24.

«Смена спортивного гражданства - это, конечно, личное дело каждого спортсмена. Но я бы на их месте гражданство не менял», - сказал Плющенко.

По его словам, наших спортсменов переманивали и раньше, поэтому «не стоит связывать это с текущими событиями». Фигурист призвал сограждан успокоиться и «немножко пожить».

«Думаю, в скором будущем все встанет на свои места», - добавил Плющенко.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал, что в условиях санкций основной задачей Минспорта является защита спортсменов. В частности, для российских атлетов будут организованы соревнования с участием иностранцев. Для сохранения мотивации изменены Единый календарный план и Единая всероссийская спортивная классификация. https://sport.rambler.ru/skiing/48443874/

Фигурное катание,Олег Матыцин,Евгений Плющенко,
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