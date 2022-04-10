Правила фигурного катания предложили изменить из-за Валиевой

Финский юрист Лаури Тарасти предложил Всемирному антидопинговому агентству (WADA) добиваться отстранения от международных соревнований тренеров несовершеннолетних спортсменов вплоть до конца дисквалификации их подопечных.
Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на издание Helsingin Sanomat.
Тарасти уточнил, что эта идея возникла у него после допингового скандала с российской фигуристкой Камилой Валиевой на Зимних Олимпийских играх-2022.
«WADA гарантированно обсудит эту идею. Важно понять, что входит в обязанности тренера молодого спортсмена. Несовершеннолетний может и не понимать, что ему дают, и обычно не может достать определенные вещества — как в случае с Валиевой и лекарствами для улучшения работы сердца», - отметил юрист.
Он подчеркнул, что персональное отстранение тренирующего несовершеннолетних спортсменов специалиста будет справедливым наказанием для него в том случае, если его ученики будут употреблять допинг и об этом станет известно.