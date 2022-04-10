Правила фигурного катания предложили изменить из-за Валиевой

«WADA гарантированно обсудит эту идею. Важно понять, что входит в обязанности тренера молодого спортсмена. Несовершеннолетний может и не понимать, что ему дают, и обычно не может достать определенные вещества — как в случае с Валиевой и лекарствами для улучшения работы сердца», - отметил юрист.