Доходы фигуристок: сколько заработали Медведева, Загитова и Валиева

Профессиональный спорт требует не только силы, выдержки и упорства, но и серьезных вложений: спортсмены тратят немало средств на перелеты и инвентарь, которые оплачиваются из своего кармана. Издание Wday.ru разобралось, как окупаются подобные вложения, и сколько зарабатывают российские фигуристки.

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Евгения Медведева

Одна из самых известных российских фигуристок рассказывала, что в сборной России по фигурному катанию в начале карьеры спортсмены зарабатывают по 15 тыс. рублей. Медведева отмечала, что недостаточно просто иметь коньки — нужно платить за тренировочную одежду, лезвия, тренировки и костюмы для выступлений. Кроме того, родители должны оплачивать поездки на турниры и сборы. В случае Евгении, маме приходилось работать сразу в нескольких местах, чтобы обеспечить дочери успешное спортивное будущее.

Однако окупить затраты Евгении удалось. Максимальную сумму в 146 млн долларов можно получить победив на всех главных стартах сезона. В 2016 и 2017 годах это удалось сделать именно Медведевой.

Алина Загитова

Фигуристка еще официально не завершила карьеру, а потому пока имеет право на ставку члена сборной России. После Олимпиады в Пхенчхане, где Загитова взяла золото в индивидуальных выступлениях, спортсменка получает зарплату и президентскую стипендию в 72 тыс. рублей в месяц.

При этом два года назад Загитова заработала больше миллиона долларов, однако заработок за спортивные выступления составил только 25 тыс. долларов из общей суммы. Остальное девушка получила за участие в телевизионных проектах и рекламные контракты.

Камила Валиева