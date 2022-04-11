Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
USD 79.16EUR 85.98
Войти в почту
10 часов назад

Доходы фигуристок: сколько заработали Медведева, Загитова и Валиева

Елена Прошина

Профессиональный спорт требует не только силы, выдержки и упорства, но и серьезных вложений: спортсмены тратят немало средств на перелеты и инвентарь, которые оплачиваются из своего кармана. Издание Wday.ru разобралось, как окупаются подобные вложения, и сколько зарабатывают российские фигуристки.

Доходы фигуристок: сколько заработали Медведева, Загитова и Валиева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Евгения Медведева

Одна из самых известных российских фигуристок рассказывала, что в сборной России по фигурному катанию в начале карьеры спортсмены зарабатывают по 15 тыс. рублей. Медведева отмечала, что недостаточно просто иметь коньки — нужно платить за тренировочную одежду, лезвия, тренировки и костюмы для выступлений. Кроме того, родители должны оплачивать поездки на турниры и сборы. В случае Евгении, маме приходилось работать сразу в нескольких местах, чтобы обеспечить дочери успешное спортивное будущее.

Однако окупить затраты Евгении удалось. Максимальную сумму в 146 млн долларов можно получить победив на всех главных стартах сезона. В 2016 и 2017 годах это удалось сделать именно Медведевой.

Алина Загитова

Фигуристка еще официально не завершила карьеру, а потому пока имеет право на ставку члена сборной России. После Олимпиады в Пхенчхане, где Загитова взяла золото в индивидуальных выступлениях, спортсменка получает зарплату и президентскую стипендию в 72 тыс. рублей в месяц.

При этом два года назад Загитова заработала больше миллиона долларов, однако заработок за спортивные выступления составил только 25 тыс. долларов из общей суммы. Остальное девушка получила за участие в телевизионных проектах и рекламные контракты.

Камила Валиева

15-летняя фигуристка за победы на этапах Гран-при, чемпионате Европы и выигранный Finlandia Trophy получила почти 5 млн рублей. Девушка могла бы получить еще больше, если бы из-за коронавируса не отменился финал Гран-при.

Фигурное катание,Камила Валиева,Алина Загитова,Евгения Медведева,СБОРНАЯ РОССИИ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители