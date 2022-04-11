Названа самая высокооплачиваемая российская фигуристка

По подсчетам «КП Спорт» лидером рейтинга самых высокооплачиваемых фигуристок страны стала 15-летняя Камила Валиева . Ее суммарный заработок составил 111,3 тысячи долларов. На втором месте расположилась Анна Щербакова (102,9 тысячи долларов). На третьей строчке — Александра Трусова. Ее заработок «КП Спорт» оценили в 61,2 тысячи долларов.

Валиева приняла участие в Олимпиаде в Пекине. Российская спортсменка помогла сборной завоевать золотую медаль в командном турнире. Однако после она попала в допинговый скандал: в пробах спортсменки от декабря 2021-го были обнаружены следы запрещенного препарата. Валиевой удалось добиться возобновления участия в соревнованиях. Спортивный арбитражный суд (CAS) встал на сторону россиянки, что позволило ей выступить в личном турнире, где она заняла четвертое место.