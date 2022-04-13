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4 часа назад

Умерла чемпионка мира по фигурному катанию в парах Ирина Воробьева

ТАСС

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию в парах Ирина Воробьева скончалась на 64-м году жизни. Об этом в среду сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

Умерла чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Воробьева
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Причины смерти не уточняются.

"На протяжении всей спортивной карьеры Ирина в паре со своими партнерами показывала сумасшедшие результаты, - сказала бывший тренер Воробьевой Тамара Москвина. - Она была безумно предана делу, трудолюбива. Человек железной воли и сильного характера, она никогда не пасовала перед трудностями и умела собираться в самый нужный момент и преодолевать все. Яркая личность".

Воробьева выступала в паре с Александром Власовым и Игорем Лисовским. В 1976 году вместе с Власовым она стала чемпионкой СССР и заняла четвертое место на Олимпиаде 1976 года. В паре с Лисовским по разу выиграла чемпионаты мира и Европы, дважды стала серебряным и бронзовым призером европейского первенства. После завершения спортивной карьеры Воробьева занималась тренерской деятельностью в США.

Фигурное катание,Ирина Воробьева,Тамара Москвина,Александр Власов,
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