Умерла чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Воробьева

Чемпионка мира и Европы по фигурному катанию в парах Ирина Воробьева скончалась на 64-м году жизни. Об этом в среду сообщает пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР).

"На протяжении всей спортивной карьеры Ирина в паре со своими партнерами показывала сумасшедшие результаты, - сказала бывший тренер Воробьевой Тамара Москвина . - Она была безумно предана делу, трудолюбива. Человек железной воли и сильного характера, она никогда не пасовала перед трудностями и умела собираться в самый нужный момент и преодолевать все. Яркая личность".

Воробьева выступала в паре с Александром Власовым и Игорем Лисовским. В 1976 году вместе с Власовым она стала чемпионкой СССР и заняла четвертое место на Олимпиаде 1976 года. В паре с Лисовским по разу выиграла чемпионаты мира и Европы, дважды стала серебряным и бронзовым призером европейского первенства. После завершения спортивной карьеры Воробьева занималась тренерской деятельностью в США.