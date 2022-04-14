Вид спорта недешевый. Тарасова заступилась за Валиеву

«Для нее это неплохая сумма. Конечно, это не какие-то сумасшедшие деньги, но зато полностью заслуженные. Они очень непросто даются фигуристам, через титанический труд. В фигурном катании все строго: за просиживание штанов на скамейке запасных здесь ничего не платят. А вид спорта, прямо скажем, недешевый», — сказала Тарасова