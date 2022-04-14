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1 час назад

Вид спорта недешевый. Тарасова заступилась за Валиеву

Елена Прошина

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о доходах российской фигуристки Камилы Валиевой. Как сообщает Sport24, наставница сочла внушительную сумму полностью оправданной.

Вид спорта недешевый. Тарасова заступилась за Валиеву
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Для нее это неплохая сумма. Конечно, это не какие-то сумасшедшие деньги, но зато полностью заслуженные. Они очень непросто даются фигуристам, через титанический труд. В фигурном катании все строго: за просиживание штанов на скамейке запасных здесь ничего не платят. А вид спорта, прямо скажем, недешевый», — сказала Тарасова

Напомним, что ранее «КП» подсчитала размер призовых российских фигуристок за участие в международных турнирах. Список возглавила 15-летняя Валиева, суммарный заработок которой составил 111,3 тысячи долларов.

Названа самая высокооплачиваемая российская фигуристка

Отметим, что на ОИ-2022 в Пекине спортсменка оказалась в центре скандала. В её допинг-пробе, взятой еще 25 декабря прошлого года, обнаружили запрещённый препарат триметазидин. В результате Валиеву, которая успела взять золото в командных соревнованиях, отстранили от дальнейшего участия в Олимпиаде.

Позднее Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил спортсменку до дальнейших соревнований, однако из-за ошибок в ходе произвольной программы личного женского турнира получила лишь четвертое место.

Фигурное катание,Камила Валиева,Татьяна Тарасова,
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