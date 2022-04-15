Загитова рассказала о взаимоотношениях с Тарасовой

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о взаимоотношениях с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой. Спортсменку цитирует Sport24.

Фото: РИА Новости РИА Новости

19-летняя Загитова вспомнила о ценных советах Тарасовой. «Были моменты, когда она указывала мне на мои ошибки. Меня это только подталкивало развиваться», — отметила она.

Загитова выступит в шоу, посвященном 75-летию Тарасовой. Кроме нее на льду появятся Анна Щербакова, Евгения Медведева, Камила Валиева и другие.