Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+21° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
44 минуты назад

Загитова рассказала о взаимоотношениях с Тарасовой

Lenta.ru

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала о взаимоотношениях с заслуженным тренером СССР Татьяной Тарасовой. Спортсменку цитирует Sport24.

Загитова рассказала о взаимоотношениях с Тарасовой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

19-летняя Загитова вспомнила о ценных советах Тарасовой. «Были моменты, когда она указывала мне на мои ошибки. Меня это только подталкивало развиваться», — отметила она.

Загитова выступит в шоу, посвященном 75-летию Тарасовой. Кроме нее на льду появятся Анна Щербакова, Евгения Медведева, Камила Валиева и другие.

Загитова завоевала золото на Играх в Пхенчхане. На ее счету победы на чемпионате мира и чемпионате Европы. В декабре 2019-го она объявила о приостановке карьеры. Спортсменка сосредоточилась на участии в шоу «Ледниковый период» в качестве ведущей.

Фигурное катание,Камила Валиева,Алина Загитова,Евгения Медведева,Анна Щербакова,Татьяна Тарасова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители