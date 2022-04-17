Рудковская рассказала о состоянии госпитализированного Евгения Семененко

Ведущая шоу «Союз чемпионов» Яна Рудковская заявила, что Евгений Семененко пришел в себя и находится под наблюдением врачей. Его состояние стабильно. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

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По ее словам, Евгений Семененко в данный момент находится в 17-ой больнице Санкт-Петербурга. Врачи подозревают, что в результате падения он получил сотрясение мозга, но окончательный диагноз можно будет поставить только после полного обследования. Рудковская добавила, что состояние Семененко контролирует главный врача больницы.

«Вместе с Евгением его родители. На постоянной связи находятся Алексей Николаевич Мишин и Татьяна Николаевна Мишина, Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Мы желаем Евгению скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

При этом Рудковская подчеркнула, что лед на шоу был в надлежащем состоянии, и произошедшее с Семененко не более, чем несчастный случай. Она напомнила, что 25 фигуристов успешно выполнили свои программы.

«Мы часто делаем ледовый партер. А в связи с большим ажиотажем, мы его начали продавать еще в марте. Случившееся с Евгением — несчастный случай, которые, к сожалению, бывают в большом спорте», — указала Рудковская.