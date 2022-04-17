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1 час назад

Рудковская рассказала о состоянии госпитализированного Евгения Семененко

Елена Прошина

Ведущая шоу «Союз чемпионов» Яна Рудковская заявила, что Евгений Семененко пришел в себя и находится под наблюдением врачей. Его состояние стабильно. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Рудковская рассказала о состоянии госпитализированного Евгения Семененко
Фото: ТАССТАСС

По ее словам, Евгений Семененко в данный момент находится в 17-ой больнице Санкт-Петербурга. Врачи подозревают, что в результате падения он получил сотрясение мозга, но окончательный диагноз можно будет поставить только после полного обследования. Рудковская добавила, что состояние Семененко контролирует главный врача больницы.

«Вместе с Евгением его родители. На постоянной связи находятся Алексей Николаевич Мишин и Татьяна Николаевна Мишина, Евгений Плющенко и Яна Рудковская. Мы желаем Евгению скорейшего выздоровления», — говорится в сообщении.

Шоу Плющенко прервали из-за травмы фигуриста

При этом Рудковская подчеркнула, что лед на шоу был в надлежащем состоянии, и произошедшее с Семененко не более, чем несчастный случай. Она напомнила, что 25 фигуристов успешно выполнили свои программы.

«Мы часто делаем ледовый партер. А в связи с большим ажиотажем, мы его начали продавать еще в марте. Случившееся с Евгением — несчастный случай, которые, к сожалению, бывают в большом спорте», — указала Рудковская.

Ранее стало известно, что Евгений Семененко упал с четверного прыжка во время исполнения своей новой короткой программы на шоу «Союз чемпионов». Он несколько раз пытался подняться и продолжить прокат, но падал. Затем Семененко попробовал покинуть каток, но потерял равновесие и упал в зрительный зал.

Фигурное катание,Евгений Семененко,Татьяна Мишина,Алексей Мишин,Яна Рудковская,Евгений Плющенко,
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