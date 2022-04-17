У упавшего на льду фигуриста Семененко диагностировали сотрясение мозга

Тренер Татьяна Мишина заявила, что у ее подопечного фигуриста Евгения Семененко, неудачно упавшего во время ледового шоу Евгения Плющенко «Союз чемпионов», врачи диагностировали сотрясение мозга. Об этом пишет ТАСС.
«Диагноз - сотрясение мозга. У него многочисленные гематомы на голове, но никаких серьезных внутренних повреждений нет», - сообщила Мишина.
Отмечается, что Семененко при исполнении четверного прыжка сильно ударился головой об лед. Спортсмен несколько раз пытался встать, продолжить выступление, но в итоге упал за пределы катка. Его увезли с арены на носилках.
Продюсер Яна Рудковская в своем Telegram-канале указала, что не следует верить слухам о низком качестве льда.
«Хочу отметить, что лед на шоу был в надлежащем состоянии. Все фигуристы успешно ( 25 спортсменов ( откатали свои программы. Мы часто делаем лёдовый партер ! А в связи с большим ажиотажем, мы его начали продавать ещё в марте ! Случившееся с Евгением - несчастный случай, которые, к сожалению, бывают в большом спорте», - подчеркнула она.
Журналисты напомнили, что Евгению Семененко 18 лет. Он победил на командном чемпионате мира 2021 года, участвовал в Зимних Олимпийских играх 2022 года.