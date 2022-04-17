У упавшего на льду фигуриста Семененко диагностировали сотрясение мозга

«Хочу отметить, что лед на шоу был в надлежащем состоянии. Все фигуристы успешно ( 25 спортсменов ( откатали свои программы. Мы часто делаем лёдовый партер ! А в связи с большим ажиотажем, мы его начали продавать ещё в марте ! Случившееся с Евгением - несчастный случай, которые, к сожалению, бывают в большом спорте», - подчеркнула она.