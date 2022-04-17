Бестемьянова прокомментировала падение фигуриста Семененко

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала падение фигуриста Евгения Семененко. Ее цитирует RT.
«Кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Нужно понимать, что фигуристы используют показательные выступления не только для того, чтобы порадовать зрителей, но и в качестве подготовки к следующему сезону», - сказала Бестемьянова.
По ее словам, спортсменам невозможно запретить что-либо делать во время шоу, в том числе четверные прыжки. При этом решимость Семененко характеризует его как настоящего спортсмена.
«Давайте пока просто пожелаем Семененко скорейшего выздоровления. Не думаю, что теперь у него появится страх перед четверными. Есть разные способы бороться с ним. Сейчас главное, чтобы он был здоров», — заключила Бестемьянова.
Евгений Семененко ударился головой о лёд при исполнении четверного прыжка. 18-летнего фигуриста доставили в больницу. Врачи не исключают черепно-мозговой травмы.
Ранее продюсер Яна Рудковская рассказала о состоянии Семененко.