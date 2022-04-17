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1 час назад

Бестемьянова прокомментировала падение фигуриста Семененко

Елена Прошина

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала падение фигуриста Евгения Семененко. Ее цитирует RT.

Бестемьянова прокомментировала падение фигуриста Семененко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Кто не рискует, тот не пьёт шампанского. Нужно понимать, что фигуристы используют показательные выступления не только для того, чтобы порадовать зрителей, но и в качестве подготовки к следующему сезону», - сказала Бестемьянова.

По ее словам, спортсменам невозможно запретить что-либо делать во время шоу, в том числе четверные прыжки. При этом решимость Семененко характеризует его как настоящего спортсмена.

«Давайте пока просто пожелаем Семененко скорейшего выздоровления. Не думаю, что теперь у него появится страх перед четверными. Есть разные способы бороться с ним. Сейчас главное, чтобы он был здоров», — заключила Бестемьянова.

Евгений Семененко ударился головой о лёд при исполнении четверного прыжка. 18-летнего фигуриста доставили в больницу. Врачи не исключают черепно-мозговой травмы.

Ранее продюсер Яна Рудковская рассказала о состоянии Семененко.

Фигурное катание,Евгений Семененко,Наталья Бестемьянова,Яна Рудковская,
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