Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+10° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
1 час назад

Плющенко прокомментировал инцидент с Семененко на своем шоу

Елена Прошина

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал падение российского фигуриста Евгения Семененко, участвовавшего в его шоу. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Плющенко считает, что 18-летний фигурист упал случайно. Он отметил, что освещение и лед арены отвечали стандартам и «были великолепными». Серьезные травмы, по словам олимпийского чемпиона, преследуют не только футболистов и хоккеистов, но и фигуристов.

«Фигурное катание - это не просто балет. Там тоже ломаются ноги, да и спортсмены травмируются», - заявил Плющенко.

У упавшего на льду фигуриста Семененко диагностировали сотрясение мозга

Семененко упал во время выступления на шоу Плющенко вечером 16 апреля. Фигурист ударился головой об лед, пытался возобновить выступление, но не смог и покинул арену на носилках. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга.

Семененко участвовал в Олимпиаде 2022 года в Пекине и занял восьмое место в личном первенстве. В активе спортсмена также золото командного чемпионата мира.

Ранее падение Семененко прокомментировала олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова.

Фигурное катание,Видео,Евгений Семененко,Наталья Бестемьянова,Евгений Плющенко,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители