Плющенко прокомментировал инцидент с Семененко на своем шоу

Олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал падение российского фигуриста Евгения Семененко, участвовавшего в его шоу. Об этом сообщает издание «Чемпионат».

Плющенко считает, что 18-летний фигурист упал случайно. Он отметил, что освещение и лед арены отвечали стандартам и «были великолепными». Серьезные травмы, по словам олимпийского чемпиона, преследуют не только футболистов и хоккеистов, но и фигуристов.

«Фигурное катание - это не просто балет. Там тоже ломаются ноги, да и спортсмены травмируются», - заявил Плющенко.

Семененко упал во время выступления на шоу Плющенко вечером 16 апреля. Фигурист ударился головой об лед, пытался возобновить выступление, но не смог и покинул арену на носилках. В больнице у него диагностировали сотрясение мозга.

Семененко участвовал в Олимпиаде 2022 года в Пекине и занял восьмое место в личном первенстве. В активе спортсмена также золото командного чемпионата мира.