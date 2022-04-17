Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+13° в 
USD 80.04EUR 87.07
Войти в почту
1 час назад

Навка назвала причину падения российского фигуриста на шоу Плющенко

Lenta.ru

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка назвала причину падения российского фигуриста Евгения Семененко во время участия в шоу Евгения Плющенко. Ее слова приводит РБК.

Навка назвала причину падения фигуриста на шоу Плющенко
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Может, произошел какой-то дисбаланс, разгерметизация, скажем так, во время прыжка, его вынесло в другую сторону. Прыжок был очень сложный. Он же катался в лучах, а это совершенно дополнительная нагрузка, когда тебе светят лучи в глаза», — заявила Навка. Она обратила внимание на то, что фигурное катание — это опасный вид спорта.

Семененко госпитализировали после падения во время выступления на шоу Плющенко вечером в субботу, 16 апреля. Фигурист при падении ударился головой об лед, пытался возобновить выступление, однако упал на сидящих зрителей. Семененко покинул лед на носилках. У него диагностировали сотрясение мозга.

Семененко — участник Олимпийских игр 2022 года в Пекине. В личном турнире в одиночном катании он показал восьмой результат на Играх. В активе спортсмена также золото командного чемпионата мира.

Фигурное катание,Евгений Семененко,Евгений Плющенко,Татьяна Навка,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители