Навка назвала причину падения фигуриста на шоу Плющенко

«Может, произошел какой-то дисбаланс, разгерметизация, скажем так, во время прыжка, его вынесло в другую сторону. Прыжок был очень сложный. Он же катался в лучах, а это совершенно дополнительная нагрузка, когда тебе светят лучи в глаза», — заявила Навка. Она обратила внимание на то, что фигурное катание — это опасный вид спорта.