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44 минуты назад

Американский тренер высказался об отстранении российских фигуристов

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Американский тренер Рафаэль Арутюнян высказался об отстранении российских фигуристов. Об этом он рассказал РИА Новости.

Американский тренер высказался об отстранении российских фигуристов
Фото: ТАССТАСС

«Ничего хорошего в отстранении нет. Независимо от того, из какой страны фигуристы», — заявил он.

Тренер подчеркнул, что задача национальных федераций и Международного союза конькобежцев (ISU) заключается в том, чтобы дать спортсменам возможность соревноваться. Арутюнян назвал потерей отсутствие претендентов на медали на главных стартах сезона.

Ранее заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова оценила шансы на снятие ISU отстранения с российских фигуристов.

«Если, во всяком случае, там сидят профессионалы и приличные люди, то они должны этот вопрос решить положительно», — заявила она.

Тарасова выразила надежду, что фигуристы скоро вернутся на мировую арену, так как они не сделали ничего плохого. По ее словам, россияне, наоборот, двигали спорт вперед.

1 марта ISU запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. В организации пояснили, что решение было принято на основании рекомендаций Международного олимпийского комитета. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.

Фигурное катание,Рафаэль Арутюнян,Татьяна Тарасова,
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