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1 час назад

Авербух предрек упадок мировому фигурному катанию без России

Inoprosport

Хореограф Илья Авербух считает, что российским фигуристам в следующем сезоне обязательно нужно соревноваться на международном уровне.

Авербух предрек упадок мировому фигурному катанию без России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Есть часть стран, которая под прикрытием ситуации, будет стараться исключить Россию, как одного из самых сильных конкурентов. Нужно понимать, что без сильного российского фигурного катания, целый вид спорта загнется», — сказал Авербух «РБК Спорт».

Экс-фигурист добавил, что интерес к фигурному катанию в мире может упасть, если лучшие российские спортсмены не смогут выступать на международной арене. Также Авербух предположил, что спонсоры могут начать стремительно уходить из этого вида спорта.

По решению Международного союза конькобежцев (ISU) российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах на фоне ситуации в Украине. Россияне уже пропустили чемпионат мира по фигурному катанию, который прошел во Франции.

Фигурное катание,Илья Авербух,
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