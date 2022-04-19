Авербух предрек упадок мировому фигурному катанию без России

Хореограф Илья Авербух считает, что российским фигуристам в следующем сезоне обязательно нужно соревноваться на международном уровне.

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«Есть часть стран, которая под прикрытием ситуации, будет стараться исключить Россию, как одного из самых сильных конкурентов. Нужно понимать, что без сильного российского фигурного катания, целый вид спорта загнется», — сказал Авербух «РБК Спорт».

Экс-фигурист добавил, что интерес к фигурному катанию в мире может упасть, если лучшие российские спортсмены не смогут выступать на международной арене. Также Авербух предположил, что спонсоры могут начать стремительно уходить из этого вида спорта.