«Исполнить я очень хорошо могу». Фигуристка Косторная планирует выпустить песню

Чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная рассказала в подкасте «Ход коньком» о том, что занимается вокалом и планирует выпустить собственную песню. «Насколько хорошо я пою? Трудно пока судить. В скором времени у меня будет трек. У меня уже есть песня, она в стадии отработки, её надо записать. Текст мне написали, я его исполнила, но песня моя. Есть такая тема — песня под ключ. Ты пишешь, что тебе нужна за песня, что бы хотела в ней рассказать, а они тебе присылают через какое-то время варианты. У меня с рифмами не очень, у меня самой это не получится сделать. А исполнить я очень хорошо могу, почему бы не попробовать? И я решила, что какое-то время уроков вокала прошло, и надо попробовать себя теперь в этом. Хочу ли я связать с этим жизнь? Нет. Это чисто хобби, чисто для себя. Мне это реально интересно, мне это нравится. Я обожаю караоке и в какой-то момент, естественно, с подачи мамы, я поняла, что буду не просто орать в него, а я буду это делать, не травмируя уши других людей», — рассказала Косторная в подкасте «Чемпионата» «Ход коньком».