Валиева назвала человека, которого ей не хватало на Олимпиаде

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что на Олимпийских играх-2022 в Пекине ей не хватало поддержки мамы. Об этом она сказала в интервью журналу Cosmopolitan.

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По словам спортсменки, время на Играх для нее разделилось на до и после.

«Так вот после мне особенно не хватало мамы, ее поддержки. Для меня это была первая Олимпиада, сравнивать не с чем. Многие спортсмены рассказывали, что не ощущалось праздника, как это было раньше», - рассказала Валиева.

Она также призналась, что несмотря на некоторые проблемы, с которыми пришлась столкнуться спортсменам – ковидный протокол, ежедневная сдача ПЦР-тестов – фигуристы все равно радовались, что оказались в Пекине.