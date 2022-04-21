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1 час назад

Валиева назвала человека, которого ей не хватало на Олимпиаде

Елена Прошина

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала, что на Олимпийских играх-2022 в Пекине ей не хватало поддержки мамы. Об этом она сказала в интервью журналу Cosmopolitan.

Валиева назвала человека, которого ей не хватало на Олимпиаде
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам спортсменки, время на Играх для нее разделилось на до и после.

«Так вот после мне особенно не хватало мамы, ее поддержки. Для меня это была первая Олимпиада, сравнивать не с чем. Многие спортсмены рассказывали, что не ощущалось праздника, как это было раньше», - рассказала Валиева.

Она также призналась, что несмотря на некоторые проблемы, с которыми пришлась столкнуться спортсменам – ковидный протокол, ежедневная сдача ПЦР-тестов – фигуристы все равно радовались, что оказались в Пекине.

Недавно Камила Валиева выступила в шоу команды тренера Этери Тутберидзе «Чемпионы на льду». Зрители встретили ее выступления громкими овациями. Прокаты российской фигуристки оценили и зарубежные зрители. Под видео с ее выступлением поклонники фигурного катания со всего мира оставили множество восторженных комментариев.

Фигурное катание,Камила Валиева,Этери Тутберидзе,
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