Губерниев о фотосессии Медведевой для Maxim: «Ее осуждают завистники и старые деды»

Обращать внимание на интернет-троллей надо с оговоркой. Сильному человеку такие вещи не мешают. Если на хайп у тебя час, а 23 часа на спорт, тренировки и восстановление, то все это только в радость», – сказал комментатор «Матч ТВ» о двукратной чемпионке мира по фигурному катанию.