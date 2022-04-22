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57 минут назад

Евгения Медведева рассказала, как близкие отреагировали на ее фотосессию в мужском журнале

Матч ТВиещё 1

Российская фигуристка Евгения Медведева в интервью «Матч ТВ» объяснила, какая реакция была у окружающих, когда она приняла участие в интимной съемке для журнала MAXIM.

Евгения Медведева рассказала, как близкие отреагировали на ее фотосессию в мужском журнале
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Вспомните самый неожиданный фидбэк, который вы получили после того, как все увидели фотосессию в мужском журнале?

— Фидбэк? Не так много я сидела в соцсетях, не было много на это времени. Но среди комментариев я бы особо ничего не выделяла. Понятно, что люди разбились на два лагеря: за и против. Ну, а какая разница (смеется)? Главное, что я получила удовольствие. Обложка получилась классной! На самом деле много позитивных отзывов.

— Позитивные отзывы подбадривали вас в том, что вы сделали все правильно?

— Я просто знаю, что я сделала все правильно (смеется). Я очень благодарна людям, которые высказали лично свои комментарии в мой адрес.

— Как близкие отреагировали на фотосессию?

— Я без одобрения близких не пошла бы. Вокруг меня только любовь, поддержка. Поддержка моего каждого шага, решения. Все позитивно.

Фигурное катание,Евгения Медведева,
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