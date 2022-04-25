Этап Гран-при по фигурному катанию в России отменили

Международный союз конькобежцев (ISU) отменил в сезоне 2022-2023 российский этап серии Гран-при по фигурному катанию. Об этом сообщает ТАСС.

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«Международные соревнования в России и Белоруссии не будут проводиться до дальнейшего уведомления. Российский турнир по фигурному катанию не будет включен в календарь серии Гран-при сезона 2022/23», - говорится в сообщении ISU.

Отмечается, что совет ISU продолжит следить за ситуацией на Украине и будет принимать решения в соответствии с дальнейшим развитием событий.

Напомним, Международная федерация фигурного катания отстранила российских фигуристов от соревнований. Такое решение было принято 1 марта в связи со спецоперацией на Украине. По этой причине россияне пропустили чемпионат мира во Франции.

Ранее появилась информация о возможной отмене этапа серии Гран-при по фигурному катанию в России из-за ситуации на Украине.