Российская фигуристка решила сменить спортивное гражданство

Российская фигуристка Полина Костюкович решила сменить спортивное гражданство. Как сообщает Sport24, выступающая в парном катании спортсменка заявила, что Россию «сейчас будет сложно» представлять.

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Костюкович объяснила свое решение желанием выступать на международном уровне.

Напомним, что 1 мая Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.