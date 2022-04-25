Российская фигуристка решила сменить спортивное гражданство

Российская фигуристка Полина Костюкович решила сменить спортивное гражданство. Как сообщает Sport24, выступающая в парном катании спортсменка заявила, что Россию «сейчас будет сложно» представлять.
Костюкович объяснила свое решение желанием выступать на международном уровне.
Напомним, что 1 мая Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.
Отметим, что ранее Костюкович рассталась со своим партнером Алексеем Брюхановым — они выступали вместе с сезона 2020/2021. При этом наибольших успехов ей удалось достичь с предыдущим партнером Дмитрием Ялиным — вместе они становились серебряными и бронзовыми призерами юниорских первенств мира в 2018-м и 2019-м.