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38 минут назад

Российская фигуристка решила сменить спортивное гражданство

Елена Прошина

Российская фигуристка Полина Костюкович решила сменить спортивное гражданство. Как сообщает Sport24, выступающая в парном катании спортсменка заявила, что Россию «сейчас будет сложно» представлять.

Российская фигуристка решила сменить спортивное гражданство
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Костюкович объяснила свое решение желанием выступать на международном уровне.

Напомним, что 1 мая Международный союз конькобежцев (ISU) запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.

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Отметим, что ранее Костюкович рассталась со своим партнером Алексеем Брюхановым — они выступали вместе с сезона 2020/2021. При этом наибольших успехов ей удалось достичь с предыдущим партнером Дмитрием Ялиным — вместе они становились серебряными и бронзовыми призерами юниорских первенств мира в 2018-м и 2019-м.

Фигурное катание,Полина Костюкович,
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