Тарасова высказалась о смене российскими фигуристами спортивного гражданства

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможной смене российскими фигуристами спортивного гражданства. Об этом сообщает «Матч ТВ».
По ее мнению, подобные поступки в сложившейся ситуации не будут предательством.
«На мой взгляд, это нормально», — сказала Тарасова.
Ранее 25 апреля стало известно, что российская фигуристка Полина Костюкович, выступающая в парном катании, захотела сменить спортивное гражданство. Она заявила, что хочет выступать на международном уровне.
1 марта Международный союз конькобежцев запретил россиянам участвовать в соревнованиях под своей эгидой. Из-за санкций спортсмены в 2022 году не смогли принять участие во взрослом чемпионате мира, а также в юниорском первенстве мира.