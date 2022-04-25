Тарасова высказалась о смене российскими фигуристами спортивного гражданства

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможной смене российскими фигуристами спортивного гражданства. Об этом сообщает «Матч ТВ».

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По ее мнению, подобные поступки в сложившейся ситуации не будут предательством.

«На мой взгляд, это нормально», — сказала Тарасова.

Ранее 25 апреля стало известно, что российская фигуристка Полина Костюкович, выступающая в парном катании, захотела сменить спортивное гражданство. Она заявила, что хочет выступать на международном уровне.