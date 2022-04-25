Новое правило ISU осложнит жизнь россиянам

В частности, речь о том, что ISU получит право приостановить членство любых стран, которые, по мнению ISU, несут ответственность за обстоятельства исключительного характера, если это ставит под угрозу деятельность организации.

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Санкции могут коснуться прав, связанных с избранием на определенные должности. При этом международный союз оставляет за собой возможность принимать любые необходимые меры, которые сочтет уместными.

Сейчас нововведение уже одобрил совет ISU, в июне по нему пройдет голосование на конгрессе организации.