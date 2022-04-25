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34 минуты назад

ISU планирует ввести правило, согласно которому сможет приостановить членство любой страны в случае исключительных обстоятельств

Sports.ru

В частности, речь о том, что ISU получит право приостановить членство любых стран, которые, по мнению ISU, несут ответственность за обстоятельства исключительного характера, если это ставит под угрозу деятельность организации.

Новое правило ISU осложнит жизнь россиянам
Фото: ТАССТАСС

Санкции могут коснуться прав, связанных с избранием на определенные должности. При этом международный союз оставляет за собой возможность принимать любые необходимые меры, которые сочтет уместными.

Сейчас нововведение уже одобрил совет ISU, в июне по нему пройдет голосование на конгрессе организации.

Нашу фигурку душат: отняли этап Гран-при и придумали правило, по которому могут отстранить Россию по любой причине.

Фигурное катание,
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