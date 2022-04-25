Как в России отреагировали на отмену Гран-при по фигурному катанию

«Мы проведем этот турнир сами, только не как этап Гран-при, а как наши соревнования. И будут у нас выступать лучшие фигуристы мира. Это трагедия для мирового фигурного катания, но не для нас. Мы будем работать, действовать и показывать, что такое фигурное катание в России», — заявила она.