Как в России отреагировали на отмену Гран-при по фигурному катанию

Международный союз конькобежцев (ISU) отменил этап серии Гран-при по фигурному катанию, который должен был состояться в России. Российские тренеры отреагировали на эту новость ожидаемо негативно, однако некоторые считают, что в первую очередь от этого проиграют сами мировые турниры.
Как сообщает ТАСС, заслуженный тренер СССР Елена Чайковская назвала происходящее «беспределом» и отметила явное падение уровня подготовки фигуристов в США, Канаде и в странах Европы. По ее мнению, смотреть на выступлениях уже «не на что».
«Мы проведем этот турнир сами, только не как этап Гран-при, а как наши соревнования. И будут у нас выступать лучшие фигуристы мира. Это трагедия для мирового фигурного катания, но не для нас. Мы будем работать, действовать и показывать, что такое фигурное катание в России», — заявила она.
Тренер фигуристов Татьяна Тарасова пожаловалась, что санкции губят судьбы российских спортсменов. По ее мнению, такое решение ISU — «самая настоящая глупость и беспомощность».
«ISU ломают судьбы самых талантливых мальчиков и девочек в мире. Такие несправедливые решения убивают российскую школу фигурного катания. Внутренние соревнования никогда не смогут компенсировать международные», – сказала Тарасова в беседе с «Чемпионат.com».
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка также раскритиковала санкции ISU. Она отметила, что до последнего надеялась на то, что у руководителей организации «включится разум».
«В будущем этим людям будет очень стыдно за такие решения. Включать спорт в политику — это ниже человеческого достоинства. Популярность фигурного катания держалась за счет российских и японских фигуристов. А сейчас все пойдет на спад еще сильнее», — заявила Навка в интервью Sport24.
Известный тренер Александр Жулин пояснил, что для российских фигуристов осталась только одна альтернатива в виде чемпионата Армении. При этом последствия для международных соревнований от этого решения будут ужасные.
«Это отразится на всем фигурном катании. Мировые чемпионаты без российских спортсменов — жалкое подобие. Но сейчас идет общая политика на уничтожение России как таковой, тут уже не до фигурного катания», – сказал Жулин в беседе со Sport24.