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1 час назад

Путин дал совет фигуристке Валиевой

Газета.Ruиещё 1

Президент России Владимир Путин на встрече с олимпийцами обратился к фигуристке Камиле Валиевой и дал ей совет.

Путин дал совет фигуристке Валиевой
Фото: Михаил Климентьев/РИА «Новости»Михаил Климентьев/РИА «Новости»

"Главное - не обращай на критику внимание. Правда. Ты же совсем молодая девушка. В таком возрасте тяжело выносить такой вал, такие наезды", — приводит слова Путина РИА "Новости".

Напомним, что во время участия Валиевой в Олимпиаде-2022 разгорелся допинговый скандал. В пробе спортсменки, которую она сдала в декабре 2021 года, было найдено запрещенное вещество. Россиянку хотели отстранить от участия в Играх. Буквально за сутки до старта личных соревнований у женщин было принято решение о допуске ее к турниру. В итоге Валиева заняла четвертое место. Она лидировала после короткой программы, но упустила свое преимущество в результате нескольких ошибок в произвольной программе.

Российские фигуристки Анна Щербакова и Александра Трусова заняли первое и второе место соответственно. Валиева приняла участие в командном турнире, где сборная России одержала победу. Пока результаты считаются предварительными из-за незавершенного расследования в отношении фигуристки.

Ранее Камила Валиева прокомментировала получение госнаграды за победу на Олимпиаде в Пекине.

Фигурное катание,Александра Трусова,Анна Щербакова,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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