Президент России Владимир Путин отметил талант, а также достижения российской фигуристки Камилы Валиевой, которых невозможно было бы добиться нечестно. Об этом пишет ТАСС.

По словам главы государства, поклонники фигурного катания «по особому переживали за Камилу Валиеву».

«Она вобрала в свой талант все сложнейшие элементы фигурного катания, его пластику, красоту, мощь и нежность, своим трудом вывела спорт на высоту настоящего искусства. Такого совершенства невозможно добиться нечестно, с помощью каких-то дополнительных средств, манипуляций», - подчеркнул Владимир Путин на церемонии награждения в Кремле российских победителей Олимпиады в Пекине.

Президент также отметил, что все хорошо понимают, что «в фигурном катании все эти дополнительные средства и не нужны».

Камила Валиева оказалась в центре допинг-скандала, начавшегося после командного турнира ОИ-2022 по фигурному катанию, который выиграла сборная России. Во время Игр стало известно о положительной допинг-пробе на триметазидин, которую спортсменка сдала 25 декабря 2021 года. При этом те допинг-пробы, которые у фигуристки взяли на Олимпиаде, были отрицательными.