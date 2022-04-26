Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+18° в 
USD 72.71EUR 76.67
Войти в почту
59 минут назад

Тутберидзе не пришла на встречу олимпийской сборной с Путиным, Глейхенгауз и Дудаков были в Кремле

Sports.ru

Тренеры Даниил Глейхенгауз и Сергей Дудаков посетили церемонию вручения государственных наград российским олимпийцам в Кремле.

Тутберидзе не пришла на встречу олимпийской сборной с Путиным
Фото: ТАССТАСС

Чемпионов Пекина-2022 награждал президент России Владимир Путин, серебряных и бронзовых призеров – вице-премьер Дмитрий Чернышенко и помощник президента Игорь Левитин.

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе не пришла на церемонию.

На встрече с Путиным и членами Правительства РФ присутствовали ученики Тутберидзе Камила Валиева, Александра Трусова, Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Фигурное катание,Камила Валиева,Даниил Глейхенгауз,Александра Трусова,Сергей Дудаков,Этери Тутберидзе,Евгения Тарасова,Игорь Левитин,Дмитрий Чернышенко,Владимир Морозов,Владимир Путин,Правительство РФ,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители