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35 минут назад

Тарасова объяснила уникальность Валиевой

Lenta.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова объяснила уникальность российской фигуристки Камилы Валиевой. Ее слова приводит РБК.

Тарасова объяснила уникальность Валиевой
Фото: ТАССТАСС

«Она подняла мировое фигурное катание на большую высоту. Эта высота творческая и техническая», — заявила специалист.

Тарасова подчеркнула, что Валиева обладает уникальным талантом.

Ранее президент России Владимир Путин дал совет 16-летней Валиевой. Он посчитал, что спортсменке не стоит обращать внимание на критику.

«Правда. Ты же совсем молодая девушка. В таком возрасте тяжело выносить такой вал, такие наезды», — заявил глава государства.

Валиева тренируется в группе Этери Тутберидзе. В сезоне-2021/2022 спортсменка выиграла чемпионат России и чемпионат Европы. На Олимпиаде-2022 в Пекине Валиева завоевала золотую медаль командного турнира в составе сборной России. В личном первенстве фигуристка, оказавшаяся на Играх в центре допингового скандала, стала четвертой.

Фигурное катание,Камила Валиева,Этери Тутберидзе,Татьяна Тарасова,Владимир Путин,СБОРНАЯ РОССИИ,
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