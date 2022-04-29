Анна Щербакова улетела в Узбекистан

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова показала новые фотографии в своём телеграм-канале. Спортсменка выложила солнечные снимки, после чего улетела в Ташкент, где пройдёт шоу заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе .

Анна Щербакова является золотой медалисткой Олимпиады в Пекине (Китай), где по итогам короткой и произвольной программ она на четыре балла опередила соотечественницу Александру Трусову. Также в активе Щербаковой золото чемпионата мира, прошедшего в марте 2021 года в Стокгольме.