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1 час назад

«Москва провожает солнышком». Анна Щербакова улетела в Ташкент

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова показала новые фотографии в своём телеграм-канале. Спортсменка выложила солнечные снимки, после чего улетела в Ташкент, где пройдёт шоу заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Анна Щербакова улетела в Узбекистан
Фото: ТАССТАСС

«Сегодня вечером (вчера. — Прим. «Чемпионата») улетаю в Ташкент на заключительное шоу в нашем туре. Москва провожает солнышком», — подписала фотографии Щербакова.

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Анны Щербаковой.

Анна Щербакова является золотой медалисткой Олимпиады в Пекине (Китай), где по итогам короткой и произвольной программ она на четыре балла опередила соотечественницу Александру Трусову. Также в активе Щербаковой золото чемпионата мира, прошедшего в марте 2021 года в Стокгольме.

Падение Камилы Валиевой на ровном месте:

Фигурное катание,Камила Валиева,Александра Трусова,Этери Тутберидзе,Анна Щербакова,
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