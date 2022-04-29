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2 часа назад

Российская фигуристка завершила карьеру в 19 лет

Вероника Полынина

Чемпионка Европы 2019 года по фигурному катанию Софья Самодурова завершила карьеру. Об этом 19-летняя фигуристка рассказала Sport24.

Российская фигуристка завершила карьеру в 19 лет
Фото: EPAEPA

«Я уже закончила с карьерой. (…) Я уже тренирую в штабе Алексея Николаевича (Мишина – прим.ред.), в нашей группе», - сказала Самодурова.

По словам фигуристки, решение о завершении карьеры далось ей спокойно, в тренерском штабе Алексея Мишина она работает уже месяц.

Софья призналась, что собиралась после завершения карьеры уехать в Казахстан, где живут ее родители, но Алексей Мишин попросил остаться в Санкт-Петербурге, заявив, что «надо делиться своими знаниями».

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«Тренирую нашу маленькую группу. 10-11 лет. Недавно пришел мальчик, ему вообще 7 лет. Я вообще люблю детей, мне легко найти подход к каждому ребенку. Для меня это самое простое», - призналась спортсменка.

Софья Самодурова выиграла чемпионат Европы 2019 года, несмотря на то что после короткой программы уступала Алине Загитовой. На этом первенстве Самодурова обновила все свои личные рекорды: в короткой, произвольной программах и по сумме.

Фигурное катание,Софья Самодурова,Алексей Мишин,
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