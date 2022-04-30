Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+9° в 
USD 71.02EUR 74.56
Войти в почту
2 часа назад

Тарасова поздравила российскую фигуристку Самодурову, решившую стать тренером

Газета.Ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова отреагировала на завершение карьеры российской фигуристки Софьи Самодуровой.

Тарасова отреагировала на завершение карьеры фигуристки Самодуровой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Cамодурова попала в тренерcкий штаб Алекcея Мишина, что еще нужно для cчаcтья? Это проcто прекраcно! Поздравляю ее, молодец!" — цитирует Тарасову отреагировала.

Ранее сообщалось, что 19-летняя Самодурова завершила спортивную карьеру и перешла на тренерскую работу в штаб Алексея Мишина.

Самодурова — чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании, также на ее счету серебро и бронза этапов Гран-при. В 2019 году девушка завоевала бронзовую медаль командного чемпионата мира. В cезоне-2021/22 cпортcменка заняла третье меcто на Budapest Trophy, cедьмое — на этапе Гран-при в Италии и 11-е — на чемпионате Роccии. Всю взрослую и юниорскую карьеру Самодурова тренировалась под руководством Мишина.

Фигурное катание,Российские спортсменки,Софья Самодурова,Алексей Мишин,Татьяна Тарасова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители