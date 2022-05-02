Чемпион Смирнов оценил шансы Трусовой исполнить пятерной прыжок

«Александра нам уже доказала, что она уникальный джампер. Думаю, что с её взрывом и скоростью можно попробовать пятерной. Главное, чтобы со здоровьем не было проблем. Да и вы представляете, сколько сил отнимет такой прыжок. Но я бы с радостью увидел пятерной от Александры», — приводит слова Смирнова «Спорт день за днём».