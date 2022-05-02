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1 час назад

Камила Валиева показала фотографии из Дубая

Чемпионат.com

Олимпийская чемпионка 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камила Валиева выложила свежие фотографии в своём телеграм-канале. Снимки сделаны в Дубае (ОАЭ), где Валиева проводит отпуск.

Камила Валиева показала фотографии из Дубая
Фото: ТАССТАСС

Посмотреть фотографии можно в телеграм-канале Камилы Валиевой.

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16-летняя Камила Валиева, занимающаяся в группе заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе, владеет тройным акселем и прыжками в четыре оборота. Ей принадлежат все три мировых рекорда по набранным баллам: в короткой, в произвольной и по сумме двух программ.

Фигурное катание,Камила Валиева,Этери Тутберидзе,
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