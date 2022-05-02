Илья Авербух рассказал о будущем программы "Ледниковый период"

Ещё раз повторю, что принимает решение Константин Львович Эрнст. Я хотел бы, чтобы проект состоялся, потому что это важно для многих ребят, так как впереди непростой сезон. Есть ребята, которые уже сейчас готовы завершить карьеру, и поддержать их, в том числе телепроектом, было бы очень кстати», — приводит слова Авербуха Sport24.