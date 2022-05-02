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1 час назад

ИЛЬЯ АВЕРБУХ ОТВЕТИЛ НА ВОПРОС, БУДУТ ЛИ ДАЛЬШЕ СНИМАТЬ «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»

Чемпионат.com

Призёр Олимпийских игр, продюсер и хореограф Илья Авербух ответил на вопрос, будет ли в сезоне-2022/2023 продолжение телепроекта «Ледниковый период». Ранее Авербух намекнул, что не исключено, что Первый канал откажется от съёмок шоу.

Илья Авербух рассказал о будущем программы "Ледниковый период"
Фото: ТАССТАСС

«Решение принимает руководство Первого канала. Это их проект, я его только продюсирую. Мы надеемся и ждём. Я думаю, что станет понятнее после майских праздников.

Ещё раз повторю, что принимает решение Константин Львович Эрнст. Я хотел бы, чтобы проект состоялся, потому что это важно для многих ребят, так как впереди непростой сезон. Есть ребята, которые уже сейчас готовы завершить карьеру, и поддержать их, в том числе телепроектом, было бы очень кстати», — приводит слова Авербуха Sport24.

Фигурное катание,Константин Эрнст,Илья Авербух,Первый канал,
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