Загитова: «Спасибо, что даришь свой свет и тепло.»

Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале поздравила маму с днем рождения.
— Дорогая мама, мой самый близкий и родной человек! Поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо за тепло, которым ты согреваешь меня с самого рождения. За поддержку даже в самые тяжелые времена. За то, что даришь всей нашей семье свой свет и тепло! Без тебя я бы не стала той, кем являюсь сейчас. Я тебя очень сильно люблю! — написала фигуристка.
19-летняя спортсменка — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях.