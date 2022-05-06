Загитова: «Спасибо, что даришь свой свет и тепло.»

— Дорогая мама, мой самый близкий и родной человек! Поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо за тепло, которым ты согреваешь меня с самого рождения. За поддержку даже в самые тяжелые времена. За то, что даришь всей нашей семье свой свет и тепло! Без тебя я бы не стала той, кем являюсь сейчас. Я тебя очень сильно люблю! — написала фигуристка.