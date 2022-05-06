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1 час назад

Алина Загитова тепло поздравила маму с днём рождения

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Российская фигуристка Алина Загитова в своем Telegram-канале поздравила маму с днем рождения.

Загитова: «Спасибо, что даришь свой свет и тепло.»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

— Дорогая мама, мой самый близкий и родной человек! Поздравляю тебя с днем рождения. Спасибо за тепло, которым ты согреваешь меня с самого рождения. За поддержку даже в самые тяжелые времена. За то, что даришь всей нашей семье свой свет и тепло! Без тебя я бы не стала той, кем являюсь сейчас. Я тебя очень сильно люблю! — написала фигуристка.

19-летняя спортсменка — олимпийская чемпионка 2018 года в одиночном катании, чемпионка мира (2019) и Европы (2018), победительница финала Гран-при (2017), чемпионка России (2018), серебряный призёр Олимпийских игр 2018 в командных соревнованиях.

Фигурное катание,Алина Загитова,
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