Чемпионка России Гордеева заявила, что шесть раз посещала школу в этом году

Российская фигуристка Мария Гордеева заявила, что шесть раз посещала занятия в школе в этом учебном году.

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"Недавно заглянула в электронный дневник, там можно посчитать все свои походы в школу. С сентября по апрель их оказалось ровно шесть штук (смеется)", - приводит слова спортсменки "Матч ТВ".

Гордеева также отметила, что с ее графиком тренировок сложно совмещать занятия спортом и учебу, поэтому фигуристка перевелась на домашнее обучение. Гордеевой всего 12 лет. В 2022 году она одержала победу на первенстве России и первенстве Москвы и в старшей, и в младшей возрастной группах.

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