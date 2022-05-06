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1 час назад

Чемпионка России фигуристка Гордеева заявила, что шесть раз посещала школу в этом году

Газета.Ru

Российская фигуристка Мария Гордеева заявила, что шесть раз посещала занятия в школе в этом учебном году.

Чемпионка России Гордеева заявила, что шесть раз посещала школу в этом году
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Недавно заглянула в электронный дневник, там можно посчитать все свои походы в школу. С сентября по апрель их оказалось ровно шесть штук (смеется)", - приводит слова спортсменки "Матч ТВ".

Гордеева также отметила, что с ее графиком тренировок сложно совмещать занятия спортом и учебу, поэтому фигуристка перевелась на домашнее обучение. Гордеевой всего 12 лет. В 2022 году она одержала победу на первенстве России и первенстве Москвы и в старшей, и в младшей возрастной группах.

Ранее бронзовый призер чемпионата России в танцах на льду фигуристка Елизавета Худайбердиева заявила, что никогда не стала бы исполнять стриптиз на льду.

Напомним, что Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских и белорусских атлетов от соревнований.

Фигурное катание,Елизавета Худайбердиева,
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