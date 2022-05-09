Алина Загитова показала снимки с отдыха у океана

Загитова завоевала все возможные титулы в одиночном фигурном катании: она чемпионка мира, Европы и Олимпийских игр, победительница финала Гран-при. Загитова приостановила карьеру в декабре 2019 года. Она получает высшее образование на факультете журналистики, выступает в ледовых шоу в качестве участницы или ведущей, а также работает на телевидении. О завершении карьеры Алина не заявляла, хотя на шоу исполняет только редкие тройные прыжки.