Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+5° в 
USD 67.38EUR 71.10
Войти в почту
2 часа назад

Виктория Синицина и Никита Кацалапов примут участие в шествии «Бессмертный полк»

Sports.ru

Чемпионы мира в танцах на льду Виктория Синицина и Никита Кацалапов примут участие в шествии «Бессмертный полк» по случаю Дня Победы.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов примут участие в шествии «Бессмертный полк»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Сегодня Великий день. Но с каждым годом остается все меньше тех, кому мы лично можем сказать за него спасибо.

Я рад, что сегодня у меня будет такая возможность, потому что мы с Викой будем присутствовать на Параде Победы. А потом встанем в колонну шествия «Бессмертного полка».

В моей семье пять ветеранов. Мои двоюродные дедушки Сергей, Владимир, Александр и прадедушки Вениамин и Григорий. К сожалению, у меня сохранились фотографии только некоторых из них.

Друзья, давайте ценить тех, кто рядом с нами, и то, что у нас есть. Скажем спасибо всем, кто совершил этот великий подвиг. Вечная память ветеранам», – написал Кацалапов в телеграм-канале.

Фигурное катание,Виктория Синицина,Никита Кацалапов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители