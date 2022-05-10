Евгений Плющенко рассказал о строительстве нового катка для своей академии

Работа идёт. Самое интересное: тем, кто будет здесь заниматься, крупно повезло, потому что рядом парк. То есть мы можем позаниматься на льду и перейти в парковую зону, где можно бегать, заниматься ОФП, наслаждаться прекрасным воздухом», – сказал Плющенко.