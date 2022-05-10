Жулин объяснил неприязнь к Тутберидзе в США

Призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин заявил, что тренер Этери Тутберидзе столкнулась с травлей в США, так как ее хотят «убрать» американские конкуренты. Об этом сообщает Sport24.
Ранее в СМИ появилась информация, что американцев возмутил предстоящий визит Тутберидзе в США - тренер планирует приехать в Бостон к своей дочери Диане Дэвис.
Пользователи призвали не пускать ее в страну и напомнили о допинговом скандале с воспитанницей Тутберидзе Камилой Валиевой.
Жулин заявил, что для всей американской среды фигурного катания Тутберидзе стала «врагом номер один».
«Там [в США] ее единственная и родная дочь! Этери оказалась между двух огней. Ее дочка - американка. И что им теперь, не видеться?» - сказал он.
По мнению Жулина, ехать в США для Тутберидзе опасно, но запретить ей видеться с дочерью не может никто.
«Мне очень жаль Тутберидзе за то, как к ней относятся все эти западные твари. <…> Она выдающийся тренер и все прекрасно понимают, что убрав Тутберидзе, они уберут практически все женское фигурное катание в будущем», - подчеркнул он.