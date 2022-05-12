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2 часа назад

Американский фигурист Чжоу считает, что США должны получить золото командника Олимпиады-2022: «Мы готовы ждать. Но это зависит не от нас»

Sports.ruиещё 1

Американский фигурист Винсент Чжоу считает, что сборная США должна получить золото по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине.

Американский фигурист считает, что США должны получить золото Олимпиады-2022
Фото: sports.rusports.ru

В феврале Россия стала победителем соревнований, США заняли второе место. Церемония награждения была отменена из-за допингового расследования в отношении Камилы Валиевой.

«Мы готовы ждать неделю, две, полгода, четыре года. Но кто знает...

Это зависит не от нас. Надо жить дальше – вне зависимости от результата, даже если он не окажется желанным.

Огорчает, что это [допинговое расследование] напрямую вас затрагивает, и вы ничего не можете с этим поделать.

В то же время я рад, что высказываюсь об этом и рад, что солидарен с моими партнерами по сборной США и спортсменами из других стран, которые заслуживают лучших соревнований.

Но мы действительно не способны столь серьезно повлиять на результаты», – сказал Чжоу.

Фигурное катание,Камила Валиева,Винсент Чжоу,
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