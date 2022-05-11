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1 час назад

Кучвальска о Дне Победы в Латвии: «Наши деды и прадеды не заслуживают, чтобы цветы, возлагаемые в память о них, выкидывались в мусорку на следующий день»

Sports.ru

Латвийская фигуристка Ангелина Кучвальска высказалась о праздновании Дня Победы в Латвии.

Кучвальска высказалась о праздновании Дня Победы в Латвии
Фото: соцсетисоцсети

«Я, конечно, понимаю, что сейчас нелегкое время, и я могу лишь представить, какую боль сейчас испытывают многие.

Но наши деды и прадеды, которые отдали жизнь, сражаясь за мирное небо над головой, не заслуживают того, чтобы цветы, возлагаемые в память о них, потом были выкинуты бульдозером в мусорку на следующий день.

Я не люблю политику и не считаю, что я компетентный человек, чтобы выражать какую-то позицию, но считаю, что уважение и память ветеранам никак не связаны с нынешней ситуацией», – написала Кучвальска.

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