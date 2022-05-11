Тутберидзе запретили подходить к бортику катка в США

Управляющая катка в городе Норвуд, штат Массачусетс, США Ребекка Стэмп прокомментировала информацию о визите российского тренера Этери Тутберидзе. Как сообщает «Чемпионат.com», Стэмп уточнила, что российскому тренеру придется соблюдать правила клуба.

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Напомним, что Тутберидзе отправится в США к дочери Диане Дэвис, выступающей в танцах на льду с Глебом Смолкиным.

«Мы ожидаем, что Этери как родитель будет соблюдать правила нашего клуба. Вы все знакомы с политикой касательно отношения родителей на катке. Ей нельзя будет находиться на льду и стоять у бортика», — заявила Стэмп.

Она добавила, что ее дочь, выступающая в танцах на льду, приедет работать в клуб над новой постановкой с хореографом Бенуа Ришо.