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31 минуту назад

Тутберидзе запретили подходить к бортику на катке в США

Елена Прошина

Управляющая катка в городе Норвуд, штат Массачусетс, США Ребекка Стэмп прокомментировала информацию о визите российского тренера Этери Тутберидзе. Как сообщает «Чемпионат.com», Стэмп уточнила, что российскому тренеру придется соблюдать правила клуба.

Тутберидзе запретили подходить к бортику катка в США
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Напомним, что Тутберидзе отправится в США к дочери Диане Дэвис, выступающей в танцах на льду с Глебом Смолкиным.

«Мы ожидаем, что Этери как родитель будет соблюдать правила нашего клуба. Вы все знакомы с политикой касательно отношения родителей на катке. Ей нельзя будет находиться на льду и стоять у бортика», — заявила Стэмп.

Она добавила, что ее дочь, выступающая в танцах на льду, приедет работать в клуб над новой постановкой с хореографом Бенуа Ришо.

Визит Этери Тутберидзе в США: угрозы лишением свободы, ярость, обвинения в допинге

Отметим Дэвис и Смолкин не раз высмеивали обвинения в подсуживании на турнирах и в шутку называли себя «блатными».

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,
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