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1 час назад

Жулин о запрете Тутберидзе находиться на льду или у бортика на катке в США: «Россия для них – сбой. Конечно, ей там будут палки в колеса вставлять»

Sports.ru

Двукратный призер Олимпийских игр, тренер по фигурному катанию Александр Жулин поделился мнением о запрете заслуженному тренеру России Этери Тутберидзе находиться на льду или у бортика на катке в США.

Жулин: "Россия для них – сбой."
Фото: Sports.ruSports.ru

Ранее стало известно, что Тутберидзе приедет в Бостон к дочери Диане Дэвис, которая тренируется в США в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным.

«А вам не кажется, что всех нас сторонятся, не только Тутберидзе? Сами не видите, что происходит? Россия для них – сбой.

Вы представляете, что кто-то сейчас поедет в Америку отдыхать из русских? Так что, конечно, ей там будут палки в колеса вставлять и говорить, что она персона нон грата. Тяжелая у нее ситуация.

Я бы на ее месте просто с дочерью увиделся бы, походил и погулял с ней. Чего дразнить этих американцев?» – сказал Жулин.

Тутберидзе едет в США устраивать дочь к модному хореографу, а босс катка уже напряглась. Что не так?

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,Александр Жулин,
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