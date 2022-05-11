Тарасова отреагировала на запрет Тутберидзе находиться на льду в США

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что в каждой стране есть свои правила, которых нужно придерживаться, сообщает «Р-спорт». Таким образом она отреагировала на известие о том, что российскому тренеру Этери Тутберидзе запретили находится на льду и появляться у бортика на катке в США, где тренируется её дочь.