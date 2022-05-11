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1 час назад

Тарасова отреагировала на запрет Тутберидзе находиться на льду в США

News.ru

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова заявила, что в каждой стране есть свои правила, которых нужно придерживаться, сообщает «Р-спорт». Таким образом она отреагировала на известие о том, что российскому тренеру Этери Тутберидзе запретили находится на льду и появляться у бортика на катке в США, где тренируется её дочь.

Тарасова отреагировала на запрет Тутберидзе находиться на льду в США
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

У них есть свои правила, которых мы, попадая в их страну, должны придерживаться. Я считаю, это неправильно, но я не знаю правил, — сказала Тарасова.

На катке в Норвуде (агломерация Большой Бостон, штат Массачусетс, США) работает хореограф Бенуа Ришо. Сообщается, что он будет ставить новые программы Диане Дэвис и Глебу Смолкину. Этери Тутберидзе планировала понаблюдать за тренировочным процессом дочери.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин заявил, что заслуженный тренер России Этери Тутберидзе является главным врагом американцев. По его мнению, это может повлиять на её дальнейшую карьеру.

Фигурное катание,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,Александр Жулин,Татьяна Тарасова,
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