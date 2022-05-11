«Вышвырните её из страны»: приезд Тутберидзе в США спровоцировал скандал

В фигурном катании очередной скандал. На этот раз острую дискуссию спровоцировало известие о визите в США Этери Тутберидзе. Заслуженный тренер России в ближайшие дни прилетит в Бостон, где живёт и готовится к началу нового сезона её единственная дочь Диана Дэвис. Но не всех вдохновило эта новость. Американцы в настоящем бешенстве от визита Тутберидзе: они грозятся арестом и запрещают ей появляться на льду. Что происходит? И может ли безобидная поездка к дочери обернуться для Этери проблемами?

Фото: ТАСС ТАСС

На помощь дочери

Видео дня

В последние несколько лет Этери часто приезжала в Штаты. И это не просто так. С 2019 года в США под руководством Игоря Шпильбанда тренируется её единственная дочь Диана Дэвис, выступающая в паре с Глебом Смолкиным. В прошлом сезоне их дуэт неожиданно выстрелил. Они стали серебряными призёрами чемпионата России и поехали на Олимпиаду в Пекин, где заняли 14 место. После такого мощного дебюта во взрослых соревнованиях дуэт обязательно сделает всё возможное, чтобы закрепиться в лидерах. Первые шаги в этом направлении уже делаются.

По данным источников, программы для нового сезона Диане и Глебу будет ставить известный хореограф Бенуа Ришо. Француз работал над постановками со многими звёздам фигурного катания, в том числе и российскими. Например, с хореографом сотрудничала группа Алексея Мишина и Елизавета Туктамышева, в частности.

Теперь Бенуа предстоит работа с молодым дуэтом из России. Видимо, в том числе и с целью понаблюдать за творческим процессом Ришо с Дианой и Глебом едет в США Тутберидзе. Как известно, тренер с особым трепетом относится к выступлениям своей дочери. Она называет её своей фавориткой, не пропускает прокатов с её участием и, само собой, помогает и поддерживает при необходимости.

Тутберидзе под запретом

Но полноценно погрузиться в рабочую атмосферу Тутберидзе вряд ли удастся. Управляющая катка в Бостоне, где работает хореограф Бенуа Ришо, Ребекка Стэмп запретила прославленному тренеру выходить на лёд.

Мне сообщили, что Этери Тутберидзе может посетить наш клуб на следующей неделе. Её дочь, Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду, приедет работать над новой постановкой с хореографом Бенуа Ришо. Этери может приехать, чтобы посмотреть на дочь. Мы ожидаем, что Этери как родитель будет соблюдать правила нашего клуба. Вы все знакомы с политикой касательно отношения родителей на катке. Ей нельзя будет находиться на льду и стоять у бортика, — говорится в электронном сообщении от функционера, опубликованном на сайте Reddit.

Американцы против Этери

Таким образом, подтвердились слова российского тренера Александра Жулина о том, что Тутберидзе сейчас является врагом номер один для американцев. Ещё больше убедиться в этом высказывании можно, взглянув на комментарии пользователей из США. Американцы не просто негодуют в связи с визитом российского тренера на их землю, а прямо-таки требуют её ареста. Приведём лишь крохотную часть комментариев из Twitter The Skating Lesson по заданной теме.

— Надеюсь, её арестуют. (@icefaresk)



— Как это может быть? Когда допинговые колёса правосудия повернутся, чтобы отстранить её? (@Huriye)



— Каковы последствия её пребывания в США? Я думал, ей грозит уголовная ответственность за допинг. (@SanfordBaritone)



— Убери свою дочь с улицы, она наверняка тоже под допингом. (@joowonsbully)



— Вышвырните её задницу из страны! (@LorenRuizLopez1)



— Знаменитый абьюзер Тутберидзе. Давайте всё же называть её звание полностью. (@Joshesantillan)

Тутберидзе и закон Родченкова

С чем связана такая негативная реакция американцев, можно понять. Допинговый скандал с участием Камилы Валиевой всколыхнул весь мир. Особенно острой была дискуссия на эту тему за океаном. Тогда от американцев досталось всем: и Камиле, и её тренерскому штабу, и всему российскому спорту.

Сейчас, по прошествии нескольких месяцев, тема до сих пор остаётся актуальной. На территории США этот вопрос обретает ещё большую важность. Дело в том, что в Америке уже несколько лет действует закон Родченкова. Согласно этому закону, спортсмен, нарушивший антидопинговые правила может быть арестован в любой стране за пределами США по их запросу. Наказание касается не только спортсменов, но и людей, которые могли подтолкнуть спортсмена к нарушению.

Ещё во время Олимпиады в Пекине спортивные функционеры из США поднимали вопрос о том, что необходимо инициировать расследование в отношении окружения Валиевой по этой статье.

Так неужели поездка Тутберидзе в Штаты может обернуться серьёзными последствиями? Вряд ли. Разбирательство по делу всё ещё идёт. Применять санкции к Тутберидзе до окончания полного расследования не совсем корректно. Да и сама Этери наверняка не собралась бы в Штаты, если бы ей могла на данном этапе угрожать хоть малейшая опасность.