Путин вступился за фигуристов

Владимир Путин считает, что монополия хоккеистов на лед должна отражаться на результатах.

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«Монополия хоккея на лед должна отражаться в результатах наших спортсменов», – заявил президент РФ.

Об этом Путин сказал на заседании попечительского совета «Талант и успех» после слов президента Федерация фигурного катания России Александра Горшкова и его просьбы, чтобы у фигуристов в будущем появилась своя ледовая арена.

После этого Путин поинтересовался у вице-президента по развитию КХЛ Валерия Каменского, как в образовательном центре «Сириус» идет подготовка юных спортсменов к соревнованиям.