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50 минут назад

Путин вступился за фигуристов: «Монополия хоккея на лед должна отражаться в результатах спортсменов»

Sports.ru

Владимир Путин считает, что монополия хоккеистов на лед должна отражаться на результатах.

Путин вступился за фигуристов
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Монополия хоккея на лед должна отражаться в результатах наших спортсменов», – заявил президент РФ.

Об этом Путин сказал на заседании попечительского совета «Талант и успех» после слов президента Федерация фигурного катания России Александра Горшкова и его просьбы, чтобы у фигуристов в будущем появилась своя ледовая арена.

После этого Путин поинтересовался у вице-президента по развитию КХЛ Валерия Каменского, как в образовательном центре «Сириус» идет подготовка юных спортсменов к соревнованиям.

Президенту рассказали, что в настоящее время «Сириус» контактирует с китайскими, казахскими и белорусскими юными спортсменами, чтобы организовать совместный хоккейный турнир, а также планах создать молодежную команду и отправить ее в молодежную хоккейную лигу.

Фигурное катание,Валерий Каменский,Владимир Путин,
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