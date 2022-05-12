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2 часа назад

Навка отреагировала на решение американцев не пускать Тутберидзе на лед

Газета.Ru

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала информацию о том, что тренеру Этери Тутберидзе запретили выходить на лед на американском катке, где тренируется ее дочь.

Навка отреагировала на решение американцев не пускать Тутберидзе на лед
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Кошмар какой-то… Это сумасбродство, совсем уже сумасшествие какое-то, маразм, не хочу комментировать дальше", — передает слова Навки Metaratings.

Тутберидзе должна прибыть в клуб фигурного катания в Бостоне, где французский хореограф Бенуа Ришо ставит программу для ее дочери Дианы Дэвис. 19-летняя Дэвис выступает в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным. Американские пользователи социальной сети Twitter негативно восприняли эту новость. Дэвис и Смолкин на международных соревнованиях представляют Россию.

На прошедшей Олимпиаде в Пекине они заняли 14-е место в танцах на льду. Российский специалист в 90-х годах прошлого века проживала в США и работала там тренером. По возвращении на родину она воспитала сразу несколько олимпийских чемпионок: Юлию Липницкую, Алину Загитову, Анну Щербакову и Камилу Валиеву. Ранее комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о поездке Этери Тутберидзе к своей дочери в США.

Фигурное катание,Камила Валиева,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,Алина Загитова,Юлия Липницкая,Анна Щербакова,Дмитрий Губерниев,Татьяна Навка,
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