Навка отреагировала на решение американцев не пускать Тутберидзе на лед

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала информацию о том, что тренеру Этери Тутберидзе запретили выходить на лед на американском катке, где тренируется ее дочь.

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"Кошмар какой-то… Это сумасбродство, совсем уже сумасшествие какое-то, маразм, не хочу комментировать дальше", — передает слова Навки Metaratings.

Тутберидзе должна прибыть в клуб фигурного катания в Бостоне, где французский хореограф Бенуа Ришо ставит программу для ее дочери Дианы Дэвис. 19-летняя Дэвис выступает в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным. Американские пользователи социальной сети Twitter негативно восприняли эту новость. Дэвис и Смолкин на международных соревнованиях представляют Россию.